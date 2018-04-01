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آبل تخطط لإطلاق «آيفون» قابل للطي

آبل تخطط لإطلاق «آيفون» قابل للطي
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تواصل – وكالات:

تخطط شركة آبل إِلَى إطلاق هاتف آيفون قابل للطي فِي عام 2020، وذلك وَفْقاً لشركة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أمريكا والتي تُعْتَبَر من كبرى الشَّرِكَات فِي وول ستريت، حَسْبَ تقرير جديد نشره موقع CNBC.

وكتب وامسي موهان المحلل فِي ميريل لينش فِي مذكرة أرسلتها الشركة للعملاء أمس الْجُمُعَة أنه يتوقع إطلاق آبل هاتف آيفون جديداً خلال خريف هذا العام 2018، لكن دون تغييرات كبيرة للإِصْدَار بشاشة OLED آيفون X على الرغم من أن تغيير حجم الهاتف فِي الماضي أثبت أنه عامل محفز للشراء.

وأَضَافَ “موهان” أن تحقيقات الشركة تشير إِلَى أن آبل تعمل مع الموردين فِي آسيا على تطوير هاتف آيفون قابل للطي يمكنه أن يتحول إِلَى جهاز لوحي “تابلت”، للإطلاق خلال عام 2020.

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