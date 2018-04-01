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الإطاحة بـ«ثلاثيني» امتهن سرقة السيارات والمواشي بالرياض

الإطاحة بـ«ثلاثيني» امتهن سرقة السيارات والمواشي بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شاب ثلاثيني امتهن سرقة السيارات والمواشي، حيث أقر بارتكابه واقعة سرقة مركبة محملة بالمواشي ومعمم عنها.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الجهود الميدانية المبذولة لأجهزتها الأمنية, فقد تمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات ممثلة بشعبة دوريات محافظة ضرماء من القبض على قائد مركبة نقل محملة بقطيع من المواشي للاشتباه به بعد محاولته الهرب خلال استيقافه , (شاب في العقد الثالث من العمر).

وأضاف أنه تبين أن المركبة التي يستقلها مسروقة ومعمم عنها من قبل مركز شرطة محافظة شقراء بتاريخ ١٤٣٩/٧/١١ هـ , وبمباشرة إجراءات الاستدلال بحقه أقر بسرقة المركبة ثم قطيع المواشي من محافظة شقراء, وجاءت أقواله مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافه وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.
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