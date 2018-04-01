حالة واحدة فقط يصبح فيها جوال «آيفون» مرتعاً للفيروسات.. احترس منها

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يثق مستخدمو أجهزة شركة “آبل” بأنها محمية ومحصَّنة من الفيروسات، بعكس مستخدمي الأندرويد والويندوز التي تعد مرتعاً ومجالاً خصباً للفيروسات من كل نوع.

وبحسب تقنيون، فإن “آبل” تتعامل مع التطبيقات على متجرها بمبدأ “البستان المسور”؛ إذ يحافظ ذلك الأسلوب على أمان المستخدم بالكامل، فلا سبيل لتثبيت تطبيقات IOS إلا من خلال APPSTORE، على عكس الأنظمة الأخرى.

وتراجع “آبل” التطبيقات يدوياً من قبل مطوريها، وبالتالي إذا تم اكتشاف أي شفرات أو أكواد ضارة، فسيتم رفض التطبيق، وكل ما في متجر البرامج الآن آمن تماماً وإذا حدث خطأ من المراجعين وتم نشر تطبيق غير سليم فسرعان ما يتم حذفه.

ولا تكتفي “آبل” بذلك فقط، بل تُصدر تحديثات متتالية لسد وتأمين الرقع الأمنية، وغالباً ما يحتل أحدث إصدار أعلى نسبة لما يتمتع به مميزات على رأسها زيادة الطبقات الأمنية.

كسر الحماية (الجيلبريك)

بالطبع كل ما سبق هو للأجهزة الطبيعية أما التي بها جيلبريك فهي تعامل مثل الويندوز أو الأندرويد، حيث يمكنك تحميل أي تطبيق من أي مكان، وكذلك يمكن لبعض التطبيقات الوصول لملفات النظام نفسه وبالتالي تعريض هاتفك للخطر.

لذلك ينصح تقنيون، دائماً بتجنبه، أو أخذ الحذر، غير ذلك فنظام IOS يتمتع بحماية صلبة من الصعب اختراقها، وإن ظهرت بعض نقاط الضعف، فسرعان ما تقوم آبل بتصحيحها.