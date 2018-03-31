وفاة أمّ وابنها في حادث دهس مأساوي بالطائف

تواصل – الطائف:

شهدت مدينة الطائف اليوم السبت حادث دهس مأساوي أسفر عن وفاة مواطنة وأحد أبنائها بينما أصيب اثنان آخران من أبنائها.

وتلقّت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف بلاغًا بوجود حادث دهس، أمام التأمينات الاجتماعية في طريق الجال، مخلّفًا وراءه عددًا من الوفيات .

وقال شادي بن عابد الثبيتي -المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف- إن غرفة العمليات تلقّت بلاغ الدهس. مؤكدًا أنه على الفور توجّهت ثلاث فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي .

وأكّد أنه عند وصول الفرق للموقع، اتّضح أن امرأة تعرضت لحالة دهس برفقتها ابنها البالغ من العمر خمس سنوات، ما أدّى لوفاتهما في الحال، بينما نجا اثنان آخران من أبنائها.

وأضاف أن الاثنين الآخرين لم يتعرضا لإصابات تذكر، مؤكدًا تقديم اللازم لهما دون نقلهما -بحسب رغبتهما- إلى المستشفى.