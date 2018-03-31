إمارة عسير: تعليق الدراسة بجميع مدارس طريب والعرين

تواصل- فريق التحرير:

أضافت إمارة منطقة عسير، السبت، مدينتين جديدتين، لقرارها الذي أصدرته في وقت سابق بشأن تعليق الدراسة، غدًا، في جميع المدارس التابعة لمكتب التعليم بطريب والعرين.

وأعلنت إمارة منطقة عسير، في وقت سابق اليوم السبت، تعليق الدراسة، غدًا في جميع مراحلها في محافظات بيشة وتثليث وبلقرن.

وقالت إمارة عسير، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه بمتابعة وتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بسبب الأحوال الجوية وموجة الغبار والأتربة على بعض أجزاء المنطقة وحرصاً على السلامة العامة للجميع، فإنه تقرر تعليق الدراسة يومٍ غدٍ الأحد بجميع مراحلها في محافظات بيشة وتثليث وبلقرن.