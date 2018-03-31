مستشفيات الشمالية تستقبل ٤٨١ حالة أمراض تنفسية بسبب الغبار

تواصل – سلطان الصقري:

كشفت صحة منطقة الحدود الشمالية، أن عدد مراجعي الأمراض التنفسية، الذين توافدوا على مستشفيات المنطقة منذ بدء حالة الغبار، بلغ عددهم ٤٨١ حالة.

وأوضحت صحة الشمالية أن الـ ٤٨١ حالة، تم استقبالهم في مستشفيات المنطقة كافة والبالغ عددها ٨ مستشفيات، مشددة على أن جميع الحالات مستقرة، وتلقت العناية والعلاج اللازم، ثم غادرت إلى منازلها.

وأشارت إلى أن المستشفيات التي راجعها المرضى هي: مستشفى عرعر المركزي ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد ومستشفى جديدة عرعر، إضافة إلى كل من مستشفى رفحاء المركزي ومستشفيات طريف والعويقيلة والشعبة.