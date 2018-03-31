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بسبب التقلبات الجوية.. «مدني المدينة» يحذر من هذه الأشياء

بسبب التقلبات الجوية.. «مدني المدينة» يحذر من هذه الأشياء
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تواصل – المدينة المنورة:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة خلال هذه الأيام، خاصة مرتادي الطرق السريعة والطرق الزراعية داخل المنطقة، وأخذ الحيطة والحذر من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة و الضغط العالي والمجسمات الجمالية، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد والمظلات الحديدية في حالة هبوب الرياح, وتجنيب كبار السن والأطفال والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي لهذه التقلبات الجوية.

وأفاد المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني بصدور تنبيه متقدم من الهيئة العامه للأرصاد وحماية البيئة بتعرض الأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة الحناكية والسويرقية بمشية الله اليوم السبت، من الساعة ١٥:٠٠ عصراً وحتى الساعة ٢٠:٠٠ مساء لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأهاب العقيد الجهني بالجميع اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني والإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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