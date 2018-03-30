الجيش اليمني يسيطر على مناطق استراتيجية ‏شمالي لحج وجنوب تعز

تواصل – واس:
أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معاركه التي يشنها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في شمالي محافظة لحج، جنوب اليمن.
وقال مصدر ميداني إن الجيش وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي فرض سيطرته على مرتفعات جبلية إستراتيجية واقعة شمالي محافظة لحج، وجنوبي محافظة تعز، مضيفا أن قوات الجيش حررت منطقة المرخام الواقعة ضمن المرتفعات الجبلية بين مدينتي الشريجة والراهدة.
وأكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها المركزية عدن، النقيب محمد النقيب أن قوات الجيش تمكنت من استكمال تطهير محيط جبل شيفان الاستراتيجي بالكامل.
وأشار النقيب في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية 26 سبتمبر، إلى أن الجيش يواصل التقدم باتجاه منطقة اللصب، القريبة من مدينة الراهدة، وتمكن من تحرير مرتفعات القردوف الخمس المطلة على الطريق الرئيس الرابط بين الراهدة والشريجة.