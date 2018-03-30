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«الزعاق»: اليوم أول نوء المقدم.. غبار وأتربة وتذبذب في الحرارة وأمطار

«الزعاق»: اليوم أول نوء المقدم.. غبار وأتربة وتذبذب في الحرارة وأمطار
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تواصل – الرياض:

قال الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الجمعة أول نوء المقدم، وهو شدة المراويح الصيفية، والتي تعني الغبار والأتربة والتذبذب في درجات الحرارة والمذيلة بهطولات مطرية، وهذا ما سنلاحظه خلال هذه الأيام.

وأَضَافَ “الزعاق” قَائِلاً: “تبدأ الأَجْوَاء بالاستقرار مع دخول موسم الكنة فِي 9 شعبان الْمُوَافِق 25 أبريل”.

ونبه “الزعاق”، سالكي الطرق الرابطة بين القصيم – الزلفي – المجمعة – الحفر – رفحاء – عرعر، إِلَى وجود ريح مثيرة للغبار والأتربة المضببة للرؤية والزاحفة على بطن الطريق وحواشيه الْيَوْم.

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