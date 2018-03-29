اليوم.. بدء العمل بالتنظيم الجديد لـ«هيئة الجمارك»

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يبدأ اليوم الجمعة العمل بتنظيم الهيئة العامة للجمارك الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.

ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى، تفاصيل التنظيم، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الكشف عن تشكيل لجنة تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وتضمن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يستلزم.