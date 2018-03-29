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700 مليون ريال من خادم الحرمين لأكثر من 81 ألف مبتعث (إنفوجراف)

700 مليون ريال من خادم الحرمين لأكثر من 81 ألف مبتعث (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَت وَزَارَة التعليم أن أعداد الطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين على حسابهم، المشمولين بأمر خادم الحرمين الشريفين بالمُكَافَأَة المالية والإلحاق بالابتعاث بلغ 81 ألفاً و455 طَالِباً وطالبة بجميع الدول، منهم 55 ألفاً و265 من الذكور، و26 ألفاً و190 من الإناث، بينما بلغ عدد الدراسين على حسابهم الخاص فِي جامعات معترف بها دَوْلِيّاً 5292، منهم 3598 ذكراً و1694 من الإناث.

وبِحَسَبِ إنفوجراف نشرته الوَزَارَة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فقد جاءت الولايات المتحدة فِي المركز الأول فِي قائمة الدول الأكثر استقبالاً للمبتعثين، تلتها بريطانيا، ثم كندا، فأسْتُرَاليا وألمانيا وأيرلندا.

وكان خادم الحرمين قد وَافَقَ على مَا رفعه إِلَيْهِ ولي العهد، والمتضمن صرف ألفي دولار لكل مبتعث، وإلحاق من أكملوا الشروط اللازمة بالبعثة التعليمية فِي جميع دول العالم، وبلغ إِجْمَالي المكافآت المرصودة 700 مليون ريال.

 

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