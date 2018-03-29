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بالفيديو.. الطفل المُكرَّم بـ10 ريالات لإنقاذ زميله يروي تفاصيل الحادثة

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تواصل – فريق التحرير:

عبّر الطفل عبدالإله الرويلي، الذي أَنْقَذَ زميله فِي المدرسة من عارض صحي، أثناء تناوله وجبته، عن استيائه من تكريم المدرسة له بشكل لا يليق.

وقال الطفل، فِي تفاصيل الواقعة، إنه أثناء تناول وجبته فِي الفسحة، وكان بجواره زميله يتناول وجبته أيضاً، حدث أن أُصِيبَ زميله بغصة فِي حلقة، ولم يكن معه ماء، فأسرع بإعطائه العصير الذي كان معه، كما علّمه أبواه.

وأَضَافَ، أن المدير أشاد به ووعد بتكريمه فِي الطابور، إلا أنه فوجئ باقتصار التكريم على غرفة المدير دون الطابور، وأن مَا فاجأه أكثر أنه أعطاه 10 ريالات، مع شهادة شكر.

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