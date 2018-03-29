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رسمياً.. «آبل» تعلن توفر خدمة «فيس تايم» في المملكة

رسمياً.. «آبل» تعلن توفر خدمة «فيس تايم» في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “آبل”، مساء اليوم الخميس، رسمياً عن توفر خدمة FaceTime في المملكة.

وقالت “آبل” على موقعها الإلكتروني بالعربي: “يسعدنا الإعلان عن توافر خدمة (FaceTime) لعملائنا في المملكة العربية السعودية”.

ويعتبر FaceTime من التطبيقات المفضلة لدى مستخدمي أجهزة Apple حيث تتاح لهم إمكانية إجراء المكالمات بالفيديو والصوت.

ستتوفر خدمة FaceTime على أجهزة iPhone اليوم وستتاح لأجهزة iPad وiPod touch من خلال تحديثات نظام التشغيل المستقبلية.

وستكون جميع مكالمات FaceTime مشفرة تماماً ولن يتم تخزين محتوى هذه المكالمات على سيرفرات شركة Apple لحماية الاتصالات.

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