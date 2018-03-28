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وفاة 2 وإصابة ثالث في حادث تصادم بالباحة
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تواصل – الْبَاحَة:

تُوفي شخصان وأُصِيبَ ثالث، الْيَوْم الأَرْبِعَاء، فِي حادث تصادم بين سيارتين بعد مثلث الشعراء باتجاه المضحاة فِي الْبَاحَة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالْبَاحَة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ للعمليات مساء الْيَوْم الأَرْبِعَاء عن حادث تصادم بين سيارتين جيب وكامري، بالموقع المشار إِلَيْهِ عاليه.

وأَضَافَ أنه تم تَوْجِيه ثلاث فِرَق إِسْعَافية، فرقتين من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة، وعند وصول أَوَّل فرقة إِلَى الموقع تَمَّت مباشرة الحادث، واتضح وجود حالتي وفاة، وإِصَابَة متوسطة، وَتَمَّ التعامل معها إِسْعَافياً بالموقع، وبَعْدَ ذَلِكَ تم نقلها لمُسْتَشْفَى قلوة العام.

 

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