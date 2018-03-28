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«الإنذار المبكر» يحذر من رياح سطحية على مكة والمدينة

«الإنذار المبكر» يحذر من رياح سطحية على مكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

نبه نظام الإِنْذَار المبكر، التابع لهَيْئَة الأَرْصَاد وحماية البِيئَة، سكان منطقتي المَدِينَة الْمُنَوَّرَة ومكة الْمُكَرَّمَة، إِلَى رياح سطحية تصل سرعتها إِلَى 60 كم/ساعة.

وقال “الإِنْذَار المبكر”، الْيَوْم، إنه على سكان مَكَّة الْمُكَرَّمَة وجدة وعسفان وبحرة وخليص وثول والأجزاء المجاورة؛ الحذر من اسْتِمْرَار نشاط الرياح السطحية التي تصل سرعتها إِلَى 50 كم/ساعة؛ مِمَّا يُؤدِّي إِلَى إثارة الأتربة والغبار؛ مِمَّا يحد من مدى الرؤية الأفقية لتصل إِلَى أقل من كيلومترين، مُؤكِّداً أن الحَالَة ستبدأ فِي السادسة من صباح غدٍ الخميس حتى الثامنة من مساء الْيَوْم نفسه.

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