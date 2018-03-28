شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنيْن تخصَّصا في خطف الحقائب النسائية

تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة منطقة الرياض بمواطنين اثنين، امتهنا نشل وخطف الحقائب النسائية من أيدي أصحابها والاستيلاء على محتوياتها.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السلب والسرقة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة – بتوفيق من الله عز وجل – من الإطاحة بمواطنين (أحدهما في العقد الثالث من العمر والآخر في الثاني) تورطا في عدد من جرائم النشل وخطف الحقائب النسائية.

وأضاف أنه بمناقشتهما أقرا بارتكابهما عدداً من عمليات النشل وخطف الحقائب النسائية من أيدي أصحابها والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما، وتطابقت أقوالهما مع ما هو مقيد في سجل البلاغات.

وأشار متحدث شرطة الرياض إلى أنه جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره.