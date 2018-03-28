«أمانة الجوف» تفتح مظاريف وعطاءات عدة مشاريع خدمة للمواطنين 

الجوف – أحمد الرمال:

فتحت أمانة منطقة الجوف مظاريف وعطاءات لعدد من المشاريع التابعة لها، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الأمانة إنه جرت ترسية المشاريع على عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة للبدء بتنفيذها كل حسب شروط ومدة العقد المبرم معها، وذلك بحضور اللجنة ورئيسها.

من جهته أوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، أن هذه المشاريع تتواكب مع تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه “حفظهم الله” ومتابعة مباشرة من وزير البلدية والشؤون القروية.

وشدد المهندس القحطاني على المقاولين بضرورة مراعاة الجودة في العمل كون هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن المشاريع الخدمية التي تقدمها الأمانة والبلديات التابعة لها في المنطقة والمحافظات والقرى لافتاً إلى أن الأمانة حرصت على تنفيذ هذه المشروعات وفق المواصفات المحددة بكراسة الشروط.