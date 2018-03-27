ميليشيا الحوثي تقصف عشوائياً قرية في محافظة البيضاء وسط اليمن

تواصل – واس:

قصفت مِيلِيشْيَا الحوثي الانْقِلَابية بالدبابات وعربات الـ (بي إم بي) وقذائف الهاون، مِنْطَقَة “الزوب” بمديرية القريشية الآهلة بالسكان فِي محافظة البيضاء وسط اليمن، مع اسْتِمْرَار فرض حصار خانق على أَهَالِي المِنْطَقَة ذاتها.

وقَالَت مصادر محلية، فِي تصريح نقلته وكالة الأَنْبَاء اليمنية (سبأ): “إن قصف المِيلِيشْيَا الانْقِلَابية أسفر عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل ومزارع المواطنين اليمنيين وتفجير خمس آبار مياه؛ وَهُوَ مَا أجبر الأُسر التي طال منازلها القصف على المغادرة”.

وأَضَافَت تلك المصادر: “أن قصف المِيلِيشْيَا العشوائي والحصار الخانق لمِنْطَقَة الزوب جاء بعد أن رفض أبناؤها طلب المِيلِيشْيَا بفتح طريق وسط القرية للوصول إِلَى قرى أُخْرَى، وضمانات بعدم التعرض لهم سَعْياً للوصول إِلَى مَنَاطِق لقاح وصرار الجشم وذي كالب الأسفل لقطع الطريق الوحيد الرابط بين مِنْطَقَة قيفة ومحافظة مأرب.

وفِي ذَاتِ السِّيَاقِ، شَنّ طيران التَحَالُف العَرَبِيّ الْيَوْم غارتين على مواقع وتجمعات وآليات المِيلِيشْيَا الانْقِلَابية فِي مديرية الملاجم بالمحافظة؛ أسفرتا عن سقوط قتلى وجَرْحَى فِي صفوف المِيلِيشْيَا، كما تم تدمير أسلحة وذخائر.