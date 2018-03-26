40 ألف عملية ضبط جمركي.. بينها متفجرات وأسلحة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

40 ألف عملية ضبط جمركي.. بينها متفجرات وأسلحة

40 ألف عملية ضبط جمركي.. بينها متفجرات وأسلحة
0

تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة الجمارك عن تنفيذ 40730 عملية ضبط أمني خلال العام 1438هـ، شملت أنواعاً مختلفة من الأصناف الممنوعة والتي تشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني من متفجرات وذخائر وأسلحة ومخدرات وأوراق نقدية وذهب ومجوهرات.

وبلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة للعام 1438هـ ما يقارب 3 ملايين معاملة بينها 7000 معاملة تتعلق بضبطيات ضمن نظام الغش التجاري.

وتشهد الجمارك تحولات تطويرية في إستراتيجيتها منذ بداية العام الماضي، وقد بدأت بتطبيق برنامج «الفسح خلال 24 ساعة» لعملية فسح الواردات عبر المنافذ الجمركية البحرية، حيث انخفضت مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة من متوسط 14 يوماً إلى متوسط يقل عن 48 ساعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خلال أسبوع.. ضبط 16 ألف مطلوب وآلاف الأسلحة والذخيرة

خلال أسبوع.. ضبط 16 ألف مطلوب وآلاف الأسلحة والذخيرة

أمريكا توافق على بيع 6500 صاروخ للمملكة بقيمة مليار دولار

أمريكا توافق على بيع 6500 صاروخ للمملكة بقيمة مليار دولار

مُلاك منشآت تأجير السيارات: «الجمارك» تعاقبنا بهذه الطريقة

مُلاك منشآت تأجير السيارات: «الجمارك» تعاقبنا بهذه الطريقة

داخل «الأحشاء».. إحباط 3 محاولات تهريب «الهيروين» بمطار المؤسس

داخل «الأحشاء».. إحباط 3 محاولات تهريب «الهيروين» بمطار المؤسس

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>