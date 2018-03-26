40 ألف عملية ضبط جمركي.. بينها متفجرات وأسلحة

تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة الجمارك عن تنفيذ 40730 عملية ضبط أمني خلال العام 1438هـ، شملت أنواعاً مختلفة من الأصناف الممنوعة والتي تشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني من متفجرات وذخائر وأسلحة ومخدرات وأوراق نقدية وذهب ومجوهرات.

وبلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة للعام 1438هـ ما يقارب 3 ملايين معاملة بينها 7000 معاملة تتعلق بضبطيات ضمن نظام الغش التجاري.

وتشهد الجمارك تحولات تطويرية في إستراتيجيتها منذ بداية العام الماضي، وقد بدأت بتطبيق برنامج «الفسح خلال 24 ساعة» لعملية فسح الواردات عبر المنافذ الجمركية البحرية، حيث انخفضت مدة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة من متوسط 14 يوماً إلى متوسط يقل عن 48 ساعة.