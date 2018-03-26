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«العمل والتنمية» تودِع 502 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ39 ألف مستفيد

«العمل والتنمية» تودِع 502 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ39 ألف مستفيد
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تواصل – فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لعدد من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: «إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 502.868.061 ريالا.

وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 38.818 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.

كما أكّد الدكتور الشافي، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

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