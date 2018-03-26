اختراق الموقع الإلكتروني لـ«تعليم الباحة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

تعرَّف على المقترح الجديد بخفض مدة خدمة العسكريين ومصير علاواتهم وبدلاتهم

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

أول فيديو يُوثِّق موقع سقوط شظايا الصاروخ الباليستي بالرياض

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

«مدني الرياض»: استشهاد مقيم وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا صواريخ بالستية (صور)

اختراق الموقع الإلكتروني لـ«تعليم الباحة»

اختراق الموقع الإلكتروني لـ«تعليم الباحة»
0

تواصل – الباحة:

‏تعرَّض الموقع الالكتروني للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة لهجمة الكترونية اخترقت على إثرها صفحته الرئيسية.

أكدت ذلك الإدارة العامة لتعليم الباحة عبر حسابها في تويتر وقالت إنها تتعامل مع الوضع الراهن الناتج عن اختراق الواجهة بما يتطلبه فنيا وتقنيا.

وأشارت إلى أن ‏الإدارة ستعمل بأسرع ما يمكن لمواجهة هذا الفعل غير المسؤول، ومعالجة ما ترتب عليه لإعادة الأمور لحالتها الطبيعة من قبل الجهة المختصة.

‏وشددت الإدارة على أنها لن تألو جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقها في محاسبة من قام باختراقه وفقا للأنظمة المحددة والمنصوص عليها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توجيهات بإزالة المطبات الصناعية من طرق الباحة

توجيهات بإزالة المطبات الصناعية من طرق الباحة

«جمال سائبة» تتسبب في إصابة مواطن ووالدته وزوجتيه بالباحة

«جمال سائبة» تتسبب في إصابة مواطن ووالدته وزوجتيه بالباحة

ضبط عسل غير صالح للاستخدام الآدمي بالباحة

ضبط عسل غير صالح للاستخدام الآدمي بالباحة

تدشين أجنحة فندقية في السجن العام بـ«الباحة» (صور)

تدشين أجنحة فندقية في السجن العام بـ«الباحة» (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟
تقارير وحوارات

من هو المصري «عبدالمطلب» ضحية شظايا صواريخ الحوثي بالرياض؟

المزيد
الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>