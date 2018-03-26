اختراق الموقع الإلكتروني لـ«تعليم الباحة»

تواصل – الباحة:

‏تعرَّض الموقع الالكتروني للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة لهجمة الكترونية اخترقت على إثرها صفحته الرئيسية.

أكدت ذلك الإدارة العامة لتعليم الباحة عبر حسابها في تويتر وقالت إنها تتعامل مع الوضع الراهن الناتج عن اختراق الواجهة بما يتطلبه فنيا وتقنيا.

وأشارت إلى أن ‏الإدارة ستعمل بأسرع ما يمكن لمواجهة هذا الفعل غير المسؤول، ومعالجة ما ترتب عليه لإعادة الأمور لحالتها الطبيعة من قبل الجهة المختصة.

‏وشددت الإدارة على أنها لن تألو جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقها في محاسبة من قام باختراقه وفقا للأنظمة المحددة والمنصوص عليها.