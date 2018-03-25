تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام مواطن لمدرسة بنات في مكة

تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

بدأت الجهات الأمنية فِي مَكَّة الْمُكَرَّمَة التحقيق مع ولي أمر طالبة تهجم الْيَوْم (الأحد) على مدرسة ابتدائية للبنات، فِي حي الشرائع؛ بِدَعْوَى اصطحاب ابنته لحدوث خلافات أسرية.

وأَوْضَحَتِ الإِدَارَة العَامَّة للتعليم بالمِنْطَقَة، على لسان متحدثها طلال الردادي، أنه تم فتح تحقيق فِي الحادثة، مُؤكّدَةً، تطبيق “دليل إِجْرَاءَات ‫حماية المؤسسات التعليمية ومَنْسُوبيها” من أَي اعتداء، وأنها لن تتهاون فِي مخاطبة الجهات الأمنية لمنع تكرار هذه الحوادث.

وكشف الردادي عن وجود خلافات أسرية حاول من خلالها الأب اقتحام المدرسة من البوابة لأخذ ابنته بداعي أنه يملك صكاً للحضانة؛ وَهُوَ الأمْر الذي ترفضه الإِدَارَة؛ مِمَّا اسْتَدْعَى طلب الجهات الأمنية للتحقيق معه واتخاذ الإِجْرَاءَات اللازمة.

يُذْكَرُ أَنَّ الجهات الأمنية تلقت، الْيَوْم الأحد، بَلَاغاً من إِدَارَة المدرسة يفيد باقتحام شخص المدرسة ومحاولة الاعتداء على مَنْسُوباتها، قبل أن تتواجد الفِرَق الأمْنِية وتقبض عليه وتسلمه إِلَى مركز شرطة الشرائع للتحقيق معه تَمْهِيداً لإحالته للنيابة العَامَّة.