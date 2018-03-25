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طالب يشج رأس معلمه بـ«حجر» في المدينة

طالب يشج رأس معلمه بـ«حجر» في المدينة
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تواصل – المدينة المنورة:

اعتدى طالب في الصف الثالث متوسط بإحدى مدارس محافظة الحناكية بالمدينة المنورة، على معلمه والتسبب في شج رأسه بواسطة حجر أدى إلى احتياجه لـ 6 غرز وعلاج لمدة 7 أيام.

وفي التفاصيل، أوضح المعلم المعتدى عليه، ومشرف النظام والانضباط بالمدرسة، أنه بعد انتهاء الفسحة وبداية الحصة الرابعة طلب من الطلاب الدخول للفصول؛ وهو ما رفضه أحد طلاب الصف الثالث متوسط، وعندها طلبت منه الحضور عند الإدارة، وهو ما رفضه أيضاً، وكان غاضباً وتلفظ عليّ بألفاظ نابية – على حد وصفه – بمكتب الإدارة، وقال له قائد المدرسة: “أحضر ولي أمرك”، فخرج الطالب.

وتابع المعلم أنه خرج لإحضار بعض الأغراض التعليمية من سيارته، فوجد الطالب ينتظره ومعه حجر، مبيناً أنه حاول تهدئته لكن دون جدوى حتى ضربه بالحجر على رأسه، وهرب مع زميل له بسيارته.

وأشار إلى أنه ذهب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتضمن التقرير الطبي إصابته بجرح قطعي بأعلى الرأس على الناحية اليسرى وتمت خياطته بـ6 غرز جراحية وطوله 5 سم، إضافة إلى كدمة أخرى بالرأس، ومدة العلاج 7 أيام ما لم تحدث مضاعفات.

 

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