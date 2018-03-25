مواطن يقتحم مدرسة بنات في مكة.. ويحاول الاعتداء على منسوباتها

تواصل – مكة المكرمة:

اقتحم مواطن المدرسة 107 الابتدائية للبنات في العاصمة المقدسة، وحاول الاعتداءَ على إدارة المدرسة والمعلمات، فيما تمكنت الجهاتُ الأمنية من التحفظ عليه.

وكانت الجهات الأمنية تلقت، اليوم الأحد، بلاغاً من إدارة المدرسة يفيد باقتحام شخص المدرسة ومحاولة الاعتداء على منسوباتها، قبل أن تتواجد الفرق الأمنية وتقبض عليه وتسلمه إلى مركز شرطة الشرائع للتحقيق معه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

وبيَّن الناطق الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة طلال الردادي أن إدارته باشرت التحقيق بالحادثة مع الجهات الأمنية وتطبيق “دليل إجراءات ‫حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها” من أي اعتداء ولن تتهاون في مخاطبة الجهات الأمنية لمنع تكرار هذه الحوادث، حسب “المدينة”.