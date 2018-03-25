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الدفاع المدني يُحذِّر سكان «سكاكا وما حولها»
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الجوف- أحمد الرمال

حذَّر الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المواطنين والمقيمين من انعدم الرؤية نتيجة هبوب رياح مثيرة للأتربة بحسب تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي، أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذَّر من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة (٠٨:٣٠) إلى الساعة (١٥:٠٠) من اليوم الأحد، على سكاكا والأجزاء المجاورة لها، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (١كم).

ودعا الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحث على متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل.

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