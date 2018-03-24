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توقعات «الأرصاد»: أتربة تحجب الرؤية وغبار على 7 مناطق

توقعات «الأرصاد»: أتربة تحجب الرؤية وغبار على 7 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وتكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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