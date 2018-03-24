«تعليم الجوف» تنفي تعليق الدراسة غداً

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدثُ الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، عبدالعزيز النبط، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي تفيد بتعليق الدراسة بمدارس المنطقة، غداً الأحد 8-7-1439 هـ.

وقال “النبط”، عبر حسابه بموقع “تويتر”: لم يُتخذ قرار من الإدارة بعدُ بتعليق الدراسة في مدارس الجوف ليوم غدٍ الأحد الموافق 8-7-1439هـ.

وأضاف أن التنبيه الذي أصدره نظام الإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، حدد الحالة التي تشهدها منطقة الجوف غداً بأنها عبارة عن أتربة مثارة تستمر إلى الثامنة من مساء غدٍ الأحد، وبالتالي فإن الأمر لا يستدعي قراراً بتعليق الدراسة.