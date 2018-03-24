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الجيش اليمني يحرِّر معسكر «طيبة الاسم» من ميليشيات الحوثي

الجيش اليمني يحرِّر معسكر «طيبة الاسم» من ميليشيات الحوثي
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تواصل – وكالات:

تمكّن ‏الجيش اليمني من تحرير معسكر “طيبة الاسم” الاستراتيجي في مديرية برط العنان، شمالي غرب محافظة ‫الجوف.

جاء ذلك ‏‫بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، استمرّت عدة أيّام، حيث فرضت قوات الجيش الشرعي حصارًا على المتمردين في المعسكر، وفقًا لما أورده المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وكانت الميليشيات تستخدم “طيبة الاسم” كنقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من ‫صعدة وغيرها من المناطق، باعتبار أنَّه يفصل بين محافظتي صعدة و‫الجوف، وبتحريره تتمكن قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشات من منطقة الظهرة ووادي القعيف.

يشار إلى أنَّ المعارك تواصلت بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في منطقة كرش، شمالي لحج، بعد التقدم الذي حققته القوات الشرعية بالسيطرة على عدد من المواقع بإسناد من مقاتلات التحالف، التي قصفت مواقع للمتمردين في منطقة حمالة بكرش، ومواقع في منطقة الجربوب القريبة من الراهدة جنوب شرقي تعز.

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