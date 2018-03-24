الإطاحة بـ 3 أشخاص سرقوا 50 ألف ريال من مندوب مبيعات في خيبر

تواصل – أحمد الحربي:

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة بمواطن ومقيمين من جنسية عربية اعتدوا على مندوب مبيعات يعمل في إحدى الشركات في محافظة خيبر، وحاولوا إركابه بالقوة الجبرية في سيارة نوع ميكروباص، وسلب مبلغ مالي يبلغ 50 ألف ريال كانت في حوزته.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أنه بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٩هـ ورد لمركز شرطة محافظة خيبر بلاغ عن تعرُّض مقيم عربي يعمل مندوب مبيعات، وأثناء خروجه من الشركة التي يعمل بها تعرض للاعتداء من ثلاثة أشخاص ملثمين، ومحاولتهم إركابه بالقوة في سيارة من نوع ميكروباص، وسلب مبلغ 50 ألف ريال كانت بحوزته.

وأضاف القحطاني تم ضبط البلاغ واتخاذ إجراءات الضبط والبحث السريع، على ضوء المعلومات القليلة المتوفرة، التي قادت -بفضل الله- لتحديد هوية المتورطين في ارتكاب الحادثة، والقبض عليهم وهم (مواطن ومقيمين من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بالتخطيط المسبق والتنفيذ متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وجرت إحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة خيبر.