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توقعات برياح شديدة تسبب انعدام الرؤية على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة قد تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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