ارتفاع أصول مؤسسات الإقراض الحكومية لـ298 مليار ريال

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنسبة 2 في المائة وبما يعادل 5.21 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2017 إلى نحو 297.78 مليار ريال، مقارنة مع نهاية العام قبل الماضي 2016 البالغة حينها 292.56 مليار ريال.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية توزعت على سبعة أقسام، أكثرها من حيث القيمة ونسبتها من الأصول، القروض القائمة التي تشكل نحو 79.7 في المائة من الأصول بقيمة 237.24 مليار ريال.

وجاء ثاني هذه الأقسام، الودائع لدى المصارف المحلية بقيمة 23.14 مليار ريال تشكل نحو 7.8 في المائة، والاستثمارات “جميعها محلية” بقيمة 22.2 مليار ريال تشكل نحو 7.5 في المائة.

أما الأصول الأخرى، فتبلغ قيمتها 8.82 مليار ريال تشكل 3 في المائة من مجموع الأصول، تليها الودائع لدى مؤسسة النقد بقيمة 4.23 مليار ريال تمثل نحو 1.4 في المائة، ثم أصول نقدية تحت التحصيل بقيمة 1.49 مليار ريال تشكل نحو 0.5 في المائة، وآخرها الأصول الثابتة بقيمة 643 مليون ريال تشكل نحو 0.2 في المائة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وبحسب البيانات الحديثة، تقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار الذي كان يسمى سابقا بـ “بنك التنمية الاجتماعية”.