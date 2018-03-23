«مدني المخواة» ينقذ مسناً سقط داخل بئر عمقه 20 متراً

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أنقذ الدفاع المدني بالمخواة مسنا سقط داخل بئر على عمق 20 مترا، يعد إزالة جميع المعوقات ومواسير سحب المياه التي كانت تعيق إخراجه من القاع.

وأوضح نائب ‏المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي، أنه ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة يفيد بسقوط شخص داخل بئر بقرية رحبة بمحافظة المخواة الساعة 8:30 صباح أمس، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ اللازمة لمباشرة الحالة، والتي كانت عبارة عن سقوط شخص، يبلغ من العمر 58 عاما داخل بئر عمقها 20 م، تغطيها مجموعة كبيرة من الأشجار والأغصان المعمرة التي تعيق رجال الإنقاذ في الوصول إلى أسفل البئر، والتي شكلت تحديا للوقت الذي يتطلبه الواجب الإنساني، خصوصا أن المحتجز كان يصدر أصواتا متقطعة بسبب الإرهاق الذي يعانيه.

وأضاف الغامدي، لقد تمت إزالة جميع العوائق باستخدام المعدات الحديثة، ونجحت فرق الإنقاذ المائي في الوصول إلى قاع البئر، وإخراج المحتجز دون تعرضه لإصابات أو كسور، فيما قامت فرق الهلال الأحمر بنقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، وتسليم الحادث لشرطة محافظة المخواة حسب الاختصاص.