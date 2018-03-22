معتل نفسياً يقتل نفسه عقب إطلاق 3 رصاصات على قريبه بالأحساء

تواصل – الرياض:

تحقق شرطة المنطقة الشرقية، في واقعة قيام مضطرب نفسياً أطلق النار على أحد أقاربه وعلى نفسه.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية: ‘‘إن الحادث وقع الساعة 11:30 من مساء أمس الخميس، عندما تلقت شرطة محافظة الأحساء بلاغاً من مستشفى الأحساء العام يفيد بإسعاف مواطن عشريني إثر إصابته بثلاث طلقات نارية‘‘.

وتابع المتحدث، انتقل المختصون بالشرطة إلى الموقع، وأفاد المجني عليه بتعرضه لإطلاق النار على يد أحد أقاربه يعاني من اضطرابات نفسية، حيث قام الجاني وهو مواطن عشريني بإطلاق النار على نفسه من ذات السلاح‘‘.

وأضاف: “تم العثور على الجاني مصاباً بطلق ناري أمام منزله، وعقب نقله إلى المستشفى فارق الحياة في وقت لاحق أثناء تلقيه العلاج، وبدأت جهات الضبط الجنائي استكمال الإجراءات اللازمة للحادثة؛ تمهيداً لإحالتها إلى فرع النيابة العامة‘‘.