أمانة جدة تكشف حقيقة ضبط لحوم «حمير» و«كلاب» في مطاعم شهيرة بالمحافظة

تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، حقيقة ما جرى تداوله عن ضبط حوالى 2.5 طن من لحوم الكلاب والحمیر، كانت جاھزة للتوزيع على المطاعم.

وأكد البقمي، أن ما تم تداوله غير صحیح تماما، وأوضح أن المعلومات المتداولة لیست سوى “شائعة” تتكرر كل عام، ولا يعرف مصدرھا ولا الغرض منھا، بحسب “عكاظ”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورا قیل إنھا لمداھمة أمنیة في جدة ضبطت 2.5 طن من لحوم الكلاب والحمیر كانت معدة للتوزيع في مطاعم جدة، وأن بعض تلك اللحوم وصلت إلى المطاعم والكافتريات.