مقتل 37 مدنيًا في قصف روسي على «عربين» بالغوطة الشرقية

تواصل – واس:

قتل 37 مدنيًا في قصف روسي استهدف ليلاً بلدة عربين بالغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، ‘‘إن القصف الروسي بالغارات والقنابل الحارقة تسبب بمقتل هؤلاء المدنيين في الأقبية حرقًا او اختناقًا”، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشالهم سوى في وقت لاحق خلال الليل وفجر اليوم.

وأكد المرصد، أن ضربات جوية استهدفت جيبًا خاضعًا لسيطرة المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية اليوم، رغم وقف لإطلاق النار أعلنت المعارضة التي تسيطر على الجيب أنه يبدأ منتصف الليلة الماضية. مشيرا إلى أن الضربات الجوية استهدفت عين ترما وزملكا.