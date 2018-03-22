الجوف.. ضبط 3 مواطنين سطوا على منزل مواطنة بالقريات

تواصل – الرياض:

كشفت شرطة منطقة الجوف، تفاصيل السطو على منزل مواطنة بالعقد الرابع من العمر في الجوف، وسرقة 2 شاشة بلازما ومدفئة كهربائية.

من جهته قال المقدم يزيد بن سعود النومس المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة ‘‘إن مركز شرطة الوادي التابع لشرطة محافظة القريات، تلقى بلاغا من قبل مواطنة بالعقد الرابع من العمر يفيد بتعرض منزلها للسرقة، في الوقت الذي لم تتهم فيه أحدا بالسرقة‘‘.

وأضاف “النومس” على الفور تم اتخاذ اللازم وبجهود موفقة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، تم ضبط ثلاثة مواطنين اثنان منهم في العقد الثاني من العمر، والثالث حدث 17 ً عاما، متهمين بسرقة منزل المواطنة وبيع المسروقات على أحد المحلات‘‘.

وتابع “النومس”: بسماع أقوالهم وجرى إيقافهم رهن التحقيق، وإحالة الحدث لدار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة بحكم الاختصاص.