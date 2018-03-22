بالفيديو والصور.. نائب أمير عسير يشارك في حملة أمنية لضبط المخالفين

تواصل – عسير:

شارك الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير أمس الخميس، ميدانياً في حملات أمنية على بعض مناطق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.

وتجول الأمير في بعض المناطق، واستمع لشرح من مدير الحملة عن المناطق والقرى والمراكز التي تمت مداهمتها مؤخراً لضبط العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة، حسبما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو والصور المتداولة.

وكان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وصل الثلاثاء الماضي إلى مدينة أبها لمباشرة مهامه نائباً لأمير منطقة عسير، خلفاً للأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز رحمه الله.