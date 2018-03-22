خلال أسبوع.. ضبط 16 ألف مطلوب وآلاف الأسلحة والذخيرة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للأمن العام عن إنجازات فرق المهمات بدوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة ضمن جهود الحملة الأمنية الموحدة من 1 إلى 5 رجب 1439هـ.

وأشارت المديرية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن عدد من تم ضبطهم بلغ أكثر من 16 ألف شخص، منهم 4385 شخصاً في قضايا جنائية، والباقون مخالفات نظامية، وحالات اشتباه، فيما ضبطت 3108 مركبات، منها 250 مركبة مسروقة، والباقون بدون إثبات ملكية، أو مركبات مطلوبة، وغيرها.

كما تم ضبط خلال نفس الفترة عدد 2392 قطعة سلاح، منها 16 بندقية نارية، و91 مسدسا، والأخرى رشاش وبنادق هوائية وسلاح أبيض، و2152 ذخيرة حية.

وضبطت الدوريات الأمنية أيضا 713 قارورة مسكر، وعددًا من الجراكل والبراميل، و1602 حبة مخدرة، و15.4 كيلو حشيش، و59.4 كيلو قات، وكميات ضئيلة من الهيروين والشبو.