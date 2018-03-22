الشؤون الزراعية توضح حقيقة نسبة الإصابة بالسرطان في المدينة

تواصل – المدينة المنورة:

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي أن المقطع المصور في إحدى المحاضرات الإرشادية لمزارعي المدينة، ويظهر فيه أحد المشاركين يتحدث عن نسب إصابة السرطان بالمدينة، احتوى على معلومات كثيرة غير دقيقة.

وأشار إلى أن تلك المعلومات ما هي إلا اجتهاد شخصي من المتحدث، فيما جرت محاسبته قبل ظهور التصوير.

وأوضح المهندس الحجيلي أن مسببات السرطان كثيرة ولا يمكن الجزم بمسبب وحيد لها كما جاء في المقطع، موضحاً أن الوزارة أصدرت مؤخراً عقوبات تتجاوز مليون ريال بحق مخالفين للنظام، وفقاً لـ”المدينة”.

ولفت الحجيلي إلى أن الوزارة ممثلة بفروعها في المملكة تعمل على مسارين في مكافحة الاستخدام الخاطئ للمبيدات، الأول الإرشاد الحقلي للمزارعين، والثاني المتابعة المستمرة للجان التفتيش التي تمتلك صفة الضبط القضائية وتعمل على تطبيق نظام المبيدات ولائحته التنفيذية.