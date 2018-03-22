مقتل المتورط في تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

تواصل – وكالات:

قُتل المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأسبوع الماضي، متأثراً بجراحه بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس.

وأعلنت حركة “حماس” أن رجلي أمن قُتلا في اشتباكات أثناء محاصرة المتهمين. وانتهت المواجهة باعتقال المشتبه به ويُدعى “أنس أبو خوصة”، بعد إصابته، لتعلن حماس في وقت لاحق وفاته في المستشفى متأثراً بجروحه.

وذكرت تقارير صحفية فلسطينية أن “أبو خوصة”، وُلد في السودان عام 1992، قبل أن ينتقل لاحقاً مع عائلته إلى غزة.

واعتقلت شرطة حماس مطلوباً آخرَ كان مع “أبو خوصة”، تُوفي هو الآخر خلال عملية الاعتقال. وقالت أجهزة الأمن في القطاع إنها صادرت عبوات ناسفة من المنزل.

واستهدف تفجيرٌ موكبَ الحمد الله لدى دخوله إلى غزة، الأسبوع الماضي، نجا منه رئيس الوزراء، لكن سبعة من حراسه أُصيبوا بجروح. واتهمت السلطة الفلسطينية، في حينها، حماس بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفته بـ”العدوان الغادر”.