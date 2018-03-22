إمارة مكة تحدد موعد الانتهاء من تأهيل «بئر زمزم» وافتتاح «صحن المطاف»

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن استكمال الاستعدادات النهائية لافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي بعد الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم، وذلك يوم الثلاثاء 10 رجب 1439هـ.

وأعلنت إمارة مكة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن إنجاز هذا المشروع الحيوي يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي شرّف وزارة المالية بتنفيذ هذا المشروع.

وكان مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية قد باشر العمل على المشروع مع بداية شهر صفر من العام الحالي (أكتوبر 2017) بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتم تحديد مهلة لإنهائه بمدة تقل عن ستة أشهر على الرغم من التحديات الكبيرة لتنفيذ المشروع بسبب موقعه الحساس في صحن المطاف.