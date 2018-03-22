تفاصيل جديدة عن قضية وضع «التعليم» صورة مواطن بكتاب «لغتي»

تواصل – الرياض:

وجه المواطن “حمد حمدان” الاتهام لوزارة التعليم، بالمماطلة في رفع الضرر عنه، وإزالة صورته من كتاب “لغتي” للصف السادس الابتدائي، بعد أن استخدمت صورته الشخصية بغير وجه حق، مؤكداً أن في استمرار وجود الصورة تشويهاً له ولسمعته وإيذاءً لأبنائه.

وقال “حمدان”، الذي رفع مسبقاً قضية ضد وزارة التعليم في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، إن الوزارة ماطلته بعد أربع جلسات، وفي جلسة اليوم التحضيرية، قدمت مذكرة تطلب فيها من المحكمة بالحكم بأنها جهة غير ذات اختصاص، وأن الموضوع يخص وزارة الثقافة والإعلام، وفقاً لـ”العربية.نت”.

وأوضح، أن ما جاء في مذكرة الوزارة يتنافى مع المرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ، ويتعارض مع خطاب رئيس ديوان المظالم الموجه لرؤساء المحاكم بالبت في مثل هذه القضايا، وأن عدم الرد على صُلب الموضوع في تعديهم على صورته الشخصية وتشويه السمعة والتشهير بها في موضوع غير صحيح.

وكان “حمدان” رفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن فوجئ بصورته موجودة في كتاب “لغتي” للصف السادس الابتدائي، مطالباً في لائحة الدعوى بالحكم بإدانة الوزارة بانتهاك حقوقه الفكرية، وتشويه سمعته، وإجبارها على سحب المنهج المتضمن صورته فوراً، والاعتذار له رسمياً، إضافة إلى تعويضه مادياً نظير ما لحق به من ضرر معنوي ونفسي، ومحاسبة المتسببين بذلك.