تفاصيل جديدة عن قضية وضع «التعليم» صورة مواطن بكتاب «لغتي»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تدعو الخريجين للتقدم على شغل 1389 وظيفة إدارية

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

هل تُلغى «رسوم الوافدين» بسبب شكاوى القطاع الخاص؟.. وزير المالية يوضح

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

ضبط 3 متهمين تسللوا إلى منزل مواطنة بالجوف

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

طوله متران ونصف.. «طالب ثانوي» يثير الجدل في حائل

تفاصيل جديدة عن قضية وضع «التعليم» صورة مواطن بكتاب «لغتي»

تفاصيل جديدة عن قضية وضع «التعليم» صورة مواطن بكتاب «لغتي»
0

تواصل – الرياض:

وجه المواطن “حمد حمدان” الاتهام لوزارة التعليم، بالمماطلة في رفع الضرر عنه، وإزالة صورته من كتاب “لغتي” للصف السادس الابتدائي، بعد أن استخدمت صورته الشخصية بغير وجه حق، مؤكداً أن في استمرار وجود الصورة تشويهاً له ولسمعته وإيذاءً لأبنائه.

وقال “حمدان”، الذي رفع مسبقاً قضية ضد وزارة التعليم في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، إن الوزارة ماطلته بعد أربع جلسات، وفي جلسة اليوم التحضيرية، قدمت مذكرة تطلب فيها من المحكمة بالحكم بأنها جهة غير ذات اختصاص، وأن الموضوع يخص وزارة الثقافة والإعلام، وفقاً لـ”العربية.نت”.

وأوضح، أن ما جاء في مذكرة الوزارة يتنافى مع المرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ، ويتعارض مع خطاب رئيس ديوان المظالم الموجه لرؤساء المحاكم بالبت في مثل هذه القضايا، وأن عدم الرد على صُلب الموضوع في تعديهم على صورته الشخصية وتشويه السمعة والتشهير بها في موضوع غير صحيح.

وكان “حمدان” رفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن فوجئ بصورته موجودة في كتاب “لغتي” للصف السادس الابتدائي، مطالباً في لائحة الدعوى بالحكم بإدانة الوزارة بانتهاك حقوقه الفكرية، وتشويه سمعته، وإجبارها على سحب المنهج المتضمن صورته فوراً، والاعتذار له رسمياً، إضافة إلى تعويضه مادياً نظير ما لحق به من ضرر معنوي ونفسي، ومحاسبة المتسببين بذلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التعليم»: قريبا 3 مسارات جديدة للابتعاث الخارجي

«التعليم»: قريبا 3 مسارات جديدة للابتعاث الخارجي

مئات الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس في «تعليم التطوير»

مئات الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس في «تعليم التطوير»

«التعليم» تطبق اختبار قياس على طلبة الصف الأول الابتدائي

«التعليم» تطبق اختبار قياس على طلبة الصف الأول الابتدائي

معلمون: العودة للمدارس قبل الطلاب بأسبوع «غير منصف»

معلمون: العودة للمدارس قبل الطلاب بأسبوع «غير منصف»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد
سمكة تحاول الطيران!
مقالات

سمكة تحاول الطيران!

المزيد
أفئدة طَّيْرٍ متوكلة
مقالات

أفئدة طَّيْرٍ متوكلة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>