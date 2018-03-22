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خطة استراتيجية لـ«أعمال» توفر 10 آلاف وظيفة بمليار ريال سنوياً

خطة استراتيجية لـ«أعمال» توفر 10 آلاف وظيفة بمليار ريال سنوياً
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تواصل – فريق التحرير:

تتبنى جمعية (أعمال) خطة استراتيجية لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب والفتيات برواتب سنوية تزيد على مليار ريال؛ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للشباب السعودي، وتمكينهم من العمل، والإسهام في القضاء على البطالة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث وقعت الجمعية 27 اتفاقية مع مختلف الجهات لتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب من الجنسين.

وأعلنت جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال) عن استقبال طلبات المتقدمين للوظائف بشركة التميمي ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (إجادة) الذي دشنه سمو أمير منطقة الرياض أواخر يناير الماضي، ويهدف إلى خلق فرص وظيفية مناسبة للشباب الذي يعاني من البطالة في منطقة الرياض ليتمكنوا من تحسين مستقبلهم ومساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

وشهدت لجنة المقابلات بالجمعية، إقبالاً كبيراً من الشباب السعودي الراغبين في التسجيل للالتحاق بسوق العمل كما تتيح الجمعية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://aamal.org/career/ وتستقطب شركة التميمي 100 موظف سعودي، ممن يتم ترشيحهم من قبل جمعية (أعمال)، كما ستقوم الجمعية بتدريب المقبولين وتأهيليهم قبل التحاقهم بالعمل، وستشرف على متابعتهم خلال الـ 6 شهور الأولى.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (إجادة) الذي دشنه سمو أمير منطقة الرياض أواخر يناير الماضي، ويهدف إلى خلق فرص وظيفية مناسبة للشباب الذي يعاني من البطالة في منطقة الرياض ليتمكنوا من تحسين مستقبلهم ومساعدة عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.

وفي هذا الإطار، فقد وقعت الجمعية اتفاقية مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الطبي لتدريب وتوظيف 1055 مستفيداً.

الجدير بالذكر، أن جمعية ‘‘أعمال‘‘ تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة بتبني خطة استراتيجية لخلق الوظائف للشباب والفتيات برواتب سنوية تزيد على مليار ريال، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للشباب.

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