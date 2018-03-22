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«عمل الرياض» يضبط «مخالفات التوطين» في حملة على 35 فندقًا

«عمل الرياض» يضبط «مخالفات التوطين» في حملة على 35 فندقًا
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تواصل – فريق التحرير:

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم، حملة تفتيشية مشتركة استهدفت 35 فندقاً ووحدة سكنية مفروشة، ضُبط خلالها على 17 مخالفة لقرار “توطين مهنة الاستقبال”، كونها من المهن المقصورة على السعوديين.

وتأتي الحملة، على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة قرارات التوطين ومدى التزام المنشآت بذلك.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لسابقاتها من الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبينًا أن الحملة التفتيشية انطلقت بعد منتصف ليل أمس، وأنها لا تسعى إلى رصد المخالفات فقط، بل إن الهدف الأساسي من الحملات التفتيشية التي يقوم بها الفرع هو حث المنشآت على الالتزام بقرار “التوطين” ومتابعة تنفيذه، حيث تم خلال الحملة ضبط 17 مخالفة وزيارة 35 فندقًا ووحدة سكنية مفروشة.

ودعا السيالي، عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي البلاغات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

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