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السودان: العلاقات مع مصر أزلية وما حدث في السابق «سحابة صيف»

السودان: العلاقات مع مصر أزلية وما حدث في السابق «سحابة صيف»
وزير الاعلام السوداني الدكتور احمد بلال عثمان
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تواصل – وكالات:
وصف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، الزيارة الطارئة للرئيس عمر البشير إلى مصر بالزيارة التي أسست لمرحلة جديدة بين الدولتين والتي يسودها التفاهم وتبادل المصالح، جازماً بأن العلاقة السودانية المصرية علاقة أزلية ومقدسة.

وجدد عثمان، في حديثه أمس الأربعاء، بالمنبر الأسبوعي لوزارة الإعلام، تأكيد أن العلاقة السودانية المصرية يجب أن تنمو وتزدهر ويسودها الاحترام وتبادل المصالح، وأن ما حدث في السابق سحابة صيف وانقشعت، مشيراً إلى أن الاستقبال الشعبي من قبل الشعب المصري الذي وجده الرئيس السوداني والوفد المرافق يؤكد ذلك، حسب وكالة الأنباء السودانية.

يُشار إلى أن الرئيس البشير زار مصر الاثنين الماضي، والتقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وعاد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، في وقت سابق من الشهر الجاري إلى القاهرة، بعد شهرين من قرار الخرطوم سحبه.

ولم تعلن الخرطوم سبب سحب السفير في يناير الماضي، لكنّ نزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، وشكوكاً مصرية في اتفاق بحري بين السودان وتركيا، واتهامات سودانية لمصر بالتدخل في شؤونها الداخلية، تسببت في توتر العلاقات.

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