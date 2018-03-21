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خلال أيام.. إلغاء رسوم استخدام البطاقات البنكية عبر الإنترنت بالمملكة

خلال أيام.. إلغاء رسوم استخدام البطاقات البنكية عبر الإنترنت بالمملكة
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تواصل- متابعات:

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، عن إلغاء أي رسوم عند استخدام بطاقات الصرف الآلي للبنوك «مدى» عبر الإنترنت، والتي ستفعلها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لإتمام عملية الدفع والشراء من مواقع الإنترنت المحلية والعالمية، اعتبارا من شهر أبريل المقبل.

وأوضح حافظ، أن البطاقة الائتمانية المصدرة من البنوك لن تنتهي مهمتها بسبب هذه الخدمة المقدمة من بطاقات الصرف الآلي كما أنها لن تتأثر بها، فكلاهما يقدم خيارا بديلا أمام عملاء البنوك لإتمام عملية الدفع والشراء من مواقع الإنترنت المحلية والعالمية، والاختلاف بينهما هو أن تعاملات البطاقة الائتمانية تعتبر قرضا على العميل، أما تعاملات بطاقة الصرف الآلي فتتم بالخصم المباشر من حساب العميل الخاص، بحسب “اليوم”.

وأضاف، أن هذه الخدمة الجديدة تتميز بالمرونة والسرعة في الشراء، كما أنها خدمة اختيارية للعميل، يستعملها وقتما يشاء، وعند الرغبة في التعامل بها ينسق مع البنك التابع له حسابه ويحدد مبلغ التعاملات المطلوب ويبدأ إجراء مشترياته، مشيرا إلى ان بطاقة “مدى” تعمل وفق ما يعرف بالبعد الثلاثي لأمن المعلومات، كما أن جميع بطاقات «مدى» تحمل الشرائح الذكية العالية الحماية والصعبة الاختراق.

وأشار إلى أن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بشأن بطاقات الصرف الآلي يهدف إلى تشجيع التجارة الإلكترونية، وهذا يتماشى مع أهداف التحول الى التعاملات الرقمية وفقا لتوجه «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى تسهيل خدمة عمليات الشراء والتسوق من الأسواق التجارية الإلكترونية، مضيفا: إن هذا التوجه لا يقتصر فقط على المملكة بل هو توجه عالمي.

من جانبه، قال نائب وزير التجارة والاستثمار عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ماجد البواردي: «إتاحة الدفع الإلكتروني والشراء عن طريق بطاقات الصراف (مدى) إحدى أهم المبادرات في دعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المملكة، سنرى مبادرات رائعة في 2018 تدعم التجارة الإلكترونية».

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