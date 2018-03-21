توقعات «الأرصاد»: رياح وغيوم على 4 مناطق بالمملكة

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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لطقس اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا خلال فترة ما بعد الظهيرة، وأن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبةً برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضحت، أن الرياح السطحية بالبحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14–38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية بالخليج العربي، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15–35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف.

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