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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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توقعات بسحب ممطرة على عدة مناطق اليوم

توقعات بسحب ممطرة على عدة مناطق اليوم
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لطقس، الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا خلال فترة ما بعد الظهيرة، وأن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبةً برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضحت أن الرياح السطحية بالبحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14–38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية بالخليج العربي، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15–35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف.

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