البرلمان الأردني يطالب بتكريم مواطن سعودي (فيديو)

تواصل – متابعات:

طالب عضو بمجلس النواب الأردني أثناء انعقاد إحدى جلساته بتكريم مواطن سعودي روج لمنطقة سياحية ربيعية في الأردن؛ وتسبب في تدفق آلاف الزوار إليها.

وكان المواطن السعودي عبدالحكيم الخليوي، قد ساعد من خلال تصوير مقطع عفوي عبر حسابه في السناب، في تدفق الزوار على هذه المنطقة من داخل وخارج الأردن، بمن فيهم زوار من شمال المملكة العربية السعودية.

ووصل عدد الزوار من خارج الأردن إلى أكثر من 100 ألف زائر، كما أجرى التلفزيون الأردني لقاءً مع المواطن السعودي، وطالب مجلس النواب الأردني بتكريمه بعد دخول هذه المنطقة ضمن خارطة السياحة الأردنية.