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خلال 4 أشهر.. ضبط أكثر من 814 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

خلال 4 أشهر.. ضبط أكثر من 814 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل
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تواصل – واس:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ وحتى نهاية يوم الثلاثاء 3 رجب 1439 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في جميع مناطق المملكة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (814716) مخالفاً، منهم (584774) مخالفاً لنظام الإقامة، و(160785) مخالفاً لنظام العمل، و(69157) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من ضُبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (11362) شخصاً، (60%) منهم يمنيو الجنسية، و(37%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (578) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (1534) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين أوقفوا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (249) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (225) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (24) سعودياً.

خامسـاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14484) وافداً مخالفاً، منهم (12344) رجلاً، و (2140) امرأة.

سادساً: إيقاع العقوبات الفورية بحق (150587) مخالفاً، وإحالة (116152) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (133839) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (201849) مخالفاً.

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